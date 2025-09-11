Una niña de 5 años sufrió una fractura tras la colisión entre un auto y una moto

Un accidente de tránsito tuvo lugar ayer en el cruce de las calles Belgrano y Ayacucho, donde un automóvil colisionó con una motocicleta. Como resultado del impacto, los dos ocupantes de la moto, una joven de 23 años y una niña de 5, debieron ser trasladados al hospital local.

El hecho se registró pasado el mediodía, cuando por motivos que aún se investigan, un automóvil Renault Duster de color gris, conducido por una mujer de 49 años, impactó contra una motocicleta Keller Classic 110cc azul. La conductora del auto resultó ilesa.

Según informaron fuentes policiales, la menor de 5 años, que viajaba como acompañante, sufrió una fractura en el tobillo derecho. Por su parte, la joven de 23 años, conductora de la moto, refirió dolor en la cadera. Ambos fueron asistidos y trasladados por personal del SAME 107 a la guardia del hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía local ha tomado intervención en el caso para determinar las causas del siniestro.