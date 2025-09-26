Una multitud colmó San Pedro en el inicio de la 20ª Fiesta del Country

 


Una multitud colmó el Paseo Público Municipal este viernes al celebrarse la jornada inaugural del 20º San Pedro Country Music Festival, el encuentro de música country más importante de Sudamérica. Con una grilla ininterrumpida de más de una docena de bandas, el público disfrutó de una fiesta con epicentro en el género y sus fusiones con el rockabilly y el blues.

La vigésima edición del festival comenzó puntualmente a las 12:00 con la presentación de The Olders, marcando el inicio de una larga jornada musical. Durante la tarde, pasaron por el escenario bandas como Los Grillos RNR, The Nashville Rebels y Tana Ramponi, entre muchos otros artistas que se sumaron a la propuesta.

Rockabilly y Blues en la noche inaugural

Las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche trajeron las actuaciones centrales de la jornada. A las 19:30 se presentó King Bee, con su propuesta que fusiona el blues con la esencia country. Minutos después, a las 19:55, los pioneros del rockabilly argentino, Pelvis, hicieron vibrar al público con su repertorio clásico.

El cierre de la noche de viernes estará a cargo de Far West a las 22:15, luego de la performance de la Rock & Rule Swing Band y Naty Bravo, quienes mantuvieron el alto nivel de energía del festival.



El festival continúa con una gran grilla para el sábado

Para este sábado, la organización del festival ultima los detalles para recibir a una nueva oleada de visitantes, esperando repetir la convocatoria masiva del primer día. El segundo día de la celebración musical comenzará temprano y contará con figuras destacadas del género.

La actividad está programada para arrancar a las 11:00 con la actuación de La Blue's Ayres Band. A lo largo del día se sucederán presentaciones de Los Bourbones (12:15), el Tributo a Johnny & June (14:00) y Rodeos Honky-Tonk (15:15), asegurando un amplio panorama del country y estilos afines.

La despedida del sábado, con figuras consagradas

El cierre de la jornada de mañana contará con algunos de los artistas más esperados. A las 19:35 se presentará Fernando Goin, una referencia ineludible del country nacional. Lo seguirán Adrián Tigen (20:10) y Fer Couto's Wandering Souls (20:45).

La gran figura de la noche será Johnny Tedesco, quien subirá al escenario a las 21:20 para coronar el sábado, en una jornada que promete ser tan multitudinaria y memorable como la inaugural. La fiesta continuará el domingo con su última jornada de música.

Grilla completa del sábado 27 de septiembre:

HoraArtista
11:00LA BLUE'S AYRES BAND
11:25TUMBLEWEED
11:50THE REASON
12:15LOS BOURBONES
12:40THE QUEEN OF HEARTS & LOS 4 DE COPAS
13:05GABRIEL GRÄTZER
13:30FUNKASTER
14:00TRIBUTO A JOHNNY & JUNE
14:25CINCINATO
14:50MILA BARCALA
15:15RODEOS HONKY-TONK
15:40KURT’S FRIEND’S
16:05CHARLIE CALLTHROP ALL STARS
16:30ROCK IDOLS
17:00BILLY LA ROCKA
17:30HENRY DONATI & SOUTHBOUND
18:00TENNESSE COUNTRY
18:30LUSTIGE MUSIKANTEN
19:00PRESUMIDOS COUNTRY MUSIC
19:35FERNANDO GOIN
20:10ADRIÁN TIGEN
20:45FER COUTO'S WANDERING SOULS
21:20JOHNNY TEDESCO