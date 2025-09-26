Una multitud colmó San Pedro en el inicio de la 20ª Fiesta del Country

Una multitud colmó eleste viernes al celebrarse la jornada inaugural del, el encuentro de músicamás importante de Sudamérica. Con una grilla ininterrumpida de más de una docena de bandas, el público disfrutó de una fiesta con epicentro en el género y sus fusiones con ely el

La vigésima edición del festival comenzó puntualmente a las 12:00 con la presentación de The Olders, marcando el inicio de una larga jornada musical. Durante la tarde, pasaron por el escenario bandas como Los Grillos RNR, The Nashville Rebels y Tana Ramponi, entre muchos otros artistas que se sumaron a la propuesta.

Rockabilly y Blues en la noche inaugural

Las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche trajeron las actuaciones centrales de la jornada. A las 19:30 se presentó King Bee, con su propuesta que fusiona el blues con la esencia country. Minutos después, a las 19:55, los pioneros del rockabilly argentino, Pelvis, hicieron vibrar al público con su repertorio clásico.

El cierre de la noche de viernes estará a cargo de Far West a las 22:15, luego de la performance de la Rock & Rule Swing Band y Naty Bravo, quienes mantuvieron el alto nivel de energía del festival.

El festival continúa con una gran grilla para el sábado

Para este sábado, la organización del festival ultima los detalles para recibir a una nueva oleada de visitantes, esperando repetir la convocatoria masiva del primer día. El segundo día de la celebración musical comenzará temprano y contará con figuras destacadas del género.

La actividad está programada para arrancar a las 11:00 con la actuación de La Blue's Ayres Band. A lo largo del día se sucederán presentaciones de Los Bourbones (12:15), el Tributo a Johnny & June (14:00) y Rodeos Honky-Tonk (15:15), asegurando un amplio panorama del country y estilos afines.

La despedida del sábado, con figuras consagradas

El cierre de la jornada de mañana contará con algunos de los artistas más esperados. A las 19:35 se presentará Fernando Goin, una referencia ineludible del country nacional. Lo seguirán Adrián Tigen (20:10) y Fer Couto's Wandering Souls (20:45).

La gran figura de la noche será Johnny Tedesco, quien subirá al escenario a las 21:20 para coronar el sábado, en una jornada que promete ser tan multitudinaria y memorable como la inaugural. La fiesta continuará el domingo con su última jornada de música.

Grilla completa del sábado 27 de septiembre: