Una joven denunció que fue violada en la zona de islas

La Justicia investiga la denuncia de una presunta agresión a una menor de edad ocurrida en la zona de islas de Baradero, en el sector del Río Pinto, kilómetro 15. El hecho generó un operativo conjunto que incluyó a fuerzas de seguridad y áreas sociales para asistir a la víctima.

Gabriel Fontanari, subsecretario de Seguridad de Baradero, confirmó a periodistas de TH Producciones que la alerta se recibió vía 911 este fin de semana, por una situación que involucraba a una joven. Según indicó el funcionario, la propia víctima habría llamado al número de emergencias minutos después de ocurrido el incidente.

El operativo fue montado de inmediato y contó con la intervención de Prefectura Naval, que trasladó a la víctima al continente, la Policía de Islas, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y la Comisaría de la Mujer. El Servicio Local también acudió al lugar para brindar contención y asistencia a la joven.

Una vez en tierra, la menor fue trasladada al hospital municipal Lino Piñeiro para recibir atención física, y posteriormente se inició la asistencia legal y psicológica.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la Fiscalía de Turno, a cargo del Dr. Vicente Gómez, quien tomó conocimiento del caso junto al equipo del Dr. Crovetto.