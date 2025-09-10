Una bicicleta robada fue recuperada durante un allanamiento: un aprehendido

Un allanamiento realizado en las últimas horas en una vivienda de calle Cruz Roja al 700 permitió a la policía local esclarecer un caso de hurto y recuperar una bicicleta que había sido denunciada como robada días atrás. La orden judicial fue solicitada por la Fiscalía N° 7 y otorgada por el Juzgado de Garantías en turno.

El operativo, llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Estación de Policía, arrojó resultados satisfactorios. Se procedió a la imputación de un hombre de 30 años con antecedentes, quien fue notificado de la causa por el delito de hurto.

En la vivienda allanada se logró secuestrar la bicicleta que era buscada por las autoridades. La misma será restituida a su propietario a la brevedad.

El imputado quedó a disposición de la justicia departamental y, tras ser notificado de la causa en su contra, recuperó su libertad.