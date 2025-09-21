Un motociclista sufrió la amputación de un dedo tras un choque en ruta 1001

El Museo Paleontológico de San Pedro recuperó un fragmento de cornamenta de un ciervo extinto del género Antifer , un animal que habitó la zona hace aproximadamente 200.000 años y se extinguió a principios del Holoceno. Este es el segundo hallazgo de este tipo de vestigios en casi tres décadas de investigación en el partido. El fósil fue descubierto durante una excavación de rutina en el yacimiento de Campo Spósito, en el sector conocido como Bajo del Tala, por un equipo de trabajo compuesto por Jorge Martínez, Alexis Celié, Augusto Moleón, Julio Simonini y José Luis Aguilar.
Un hombre de 44 años resultó con lesiones de gravedad tras un accidente de tránsito ocurrido anoche en la Ruta Provincial N.º 1001, a la altura del acceso a Papel Prensa.
Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, embistió desde atrás a una motocicleta marca Siam, en el carril que une Río Tala con San Pedro.
Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado de inmediato al Hospital Emilio Ruffa, donde se constató que sufrió una amputación traumática de la tercera falange del dedo anular de su mano izquierda.
En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11 de San Pedro para determinar las causas del siniestro.
