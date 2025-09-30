Un joven detenido con un objeto punzante en la vía pública

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendió a un joven de 18 años de edad en el marco de recorridas preventivas, por portar un objeto punzante en la vía pública.
La interceptación se produjo en la zona de la calle Lavalle y Benefactoras Sampedrinas. Tras el procedimiento, el masculino fue trasladado a sede policial.
Fuentes de la fuerza indicaron que se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 8031/73, que regula las contravenciones.
El caso quedó a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, que intervino en la causa.