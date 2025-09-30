Un joven detenido con un objeto punzante en la vía pública

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendió a un joven dede edad en el marco de recorridas preventivas, por portar un objeto punzante en la vía pública.

La interceptación se produjo en la zona de la calle Lavalle y Benefactoras Sampedrinas. Tras el procedimiento, el masculino fue trasladado a sede policial.

Fuentes de la fuerza indicaron que se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 8031/73, que regula las contravenciones.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, que intervino en la causa.