Detuvieron a un hombre condenado a 8 años de prisión por abusar de la nieta de su pareja

  Personal policial de San Pedro detuvo en la vía pública a Juan Martín Roldán, de 40 años , sobre quien pesaba una orden de detención para que cumpla una condena de ocho años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado . La detención se concretó este miércoles por la tarde en la zona de calle Ayacucho al 1500 . Roldán fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás por abusar de manera reiterada de una menor, que en 2017 era nieta de su pareja y tenía 10 años al momento de los hechos.

Un detenido por el robo a un comercio tras una persecución campo adentro


 Personal policial de la Comisaría local, en conjunto con el Gabinete Criminológico, logró la aprehensión de un hombre de 32 años acusado de robo a un comercio, tras una intensa investigación y una persecución en la zona rural lindante a las vías férreas.

El hecho se registró ayer por la tarde, luego de la denuncia presentada por un ciudadano de 32 años que fue víctima del ilícito. Según fuentes policiales, las arduas tareas investigativas permitieron el esclarecimiento del robo y la identificación del presunto delincuente.

El sujeto fue aprehendido mientras intentaba darse a la fuga campo adentro, en un sector frondoso cercano a las vías del tren. Al momento de la detención, las autoridades lograron secuestrar en su poder un arma blanca y los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa al aprehendido. El hombre quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de la primera remisión judicial.    