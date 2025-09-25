Un detenido por el robo a un comercio tras una persecución campo adentro

Personal policial de la Comisaría local, en conjunto con el Gabinete Criminológico, logró laacusado de robo a un comercio, tras una intensa investigación y una persecución en la zona rural lindante a las vías férreas.

El hecho se registró ayer por la tarde, luego de la denuncia presentada por un ciudadano de 32 años que fue víctima del ilícito. Según fuentes policiales, las arduas tareas investigativas permitieron el esclarecimiento del robo y la identificación del presunto delincuente.

El sujeto fue aprehendido mientras intentaba darse a la fuga campo adentro, en un sector frondoso cercano a las vías del tren. Al momento de la detención, las autoridades lograron secuestrar en su poder un arma blanca y los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa al aprehendido. El hombre quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, a la espera de la primera remisión judicial.