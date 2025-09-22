Un detenido por alterar el orden público

Un hombre de 25 años fue aprehendido anoche en la esquina de Dávila y Las Provincias por alterar el orden público en estado de ebriedad, informaron fuentes policiales.

Personal de la Comisaría local acudió al lugar tras recibir una denuncia sobre una persona que estaba generando disturbios. Al llegar, procedieron a la detención del sujeto.

El Juzgado de Paz de San Pedro interviene en la causa.