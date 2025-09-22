Un detenido por alterar el orden público

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad organizó la charla informativa “Adicciones vs Vida”, que abordará temáticas relacionadas con las conductas autodestructivas y la prevención del suicidio. La actividad, que es abierta y gratuita, se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), ubicado en la intersección de las calles Casella y Hermano Indio.
Un hombre de 25 años fue aprehendido anoche en la esquina de Dávila y Las Provincias por alterar el orden público en estado de ebriedad, informaron fuentes policiales.
Personal de la Comisaría local acudió al lugar tras recibir una denuncia sobre una persona que estaba generando disturbios. Al llegar, procedieron a la detención del sujeto.
El Juzgado de Paz de San Pedro interviene en la causa.
