Un automovilista herido tras un despiste en la Ruta 191: la policía secuestró un arma en el vehículo

Un hombre de 40 años, oriundo de Pueblo Doyle, fue hospitalizado con heridas leves luego de que su vehículo despistara en la Ruta Provincial 191, a la altura del kilómetro 14. Tras el accidente, personal policial halló y secuestró un arma de fuego en el interior del automóvil.

El incidente ocurrió anoche cuando el conductor, único ocupante del vehículo, un Volkswagen Voyage, perdió el control y se salió de la calzada mientras se dirigía hacia San Pedro. Al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencia SAME 107.

El conductor fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital local con lesiones de carácter leve.

Posteriormente, mientras se realizaban las pericias, se encontró en el interior del rodado un arma de fuego calibre 32 largo, junto con cartuchos intactos y aptos para el disparo. El arma no presentaba impedimento legal, pero el conductor fue notificado de una causa por "Tenencia y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil y Cartuchería".

La fiscalía de turno ordenó la restitución del vehículo una vez finalizadas las diligencias de rigor.