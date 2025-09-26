Un auto robado en San Pedro fue recuperado desmantelado en San Nicolás

​El hecho se inició el pasado 22 de septiembre, cuando un joven denunció en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro la desaparición de su vehículo. Según el damnificado, había dejado el automóvil estacionado cerca del Hospital SADIV el día 17 del mismo mes, al ser internado por una afección de salud. Al recibir el alta el día 22, constató que el rodado había sido robado.

​Tareas de inteligencia y allanamiento

​Tras la denuncia, se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada como "Hurto Automotor", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11. Personal de la DDI de San Pedro se abocó a las tareas investigativas y logró establecer que el automóvil podría encontrarse en la localidad vecina de San Nicolás.

​La información obtenida fue certificada por los investigadores, lo que permitió solicitar y obtener una Orden de Allanamiento para un domicilio ubicado en la intersección de las calles Lesica y Garibaldi en San Nicolás.

​La medida judicial se ejecutó en la mañana de hoy, logrando hallar el Fiat Uno, aunque en un estado de completo desmantelamiento y con el faltante de varias de sus partes.

​Restitución y notificado

​En el lugar, se procedió a notificar a un masculino mayor de edad sobre el inicio de actuaciones por el delito de Encubrimiento (Art. 60 del Código Penal). Posteriormente, el vehículo recuperado fue restituido a su legítimo propietario.

​Las autoridades informaron que se prosiguen con las averiguaciones y tareas de inteligencia a fin de lograr la identificación y detención de los autores materiales de la sustracción original del vehículo en San Pedro.

Un automóvil Fiat Uno modelo 1994, que había sido sustraído en la ciudad de San Pedro, fue hallado completamente desmantelado en un domicilio de San Nicolás tras una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Un hombre fue notificado en el marco de una causa por encubrimiento.