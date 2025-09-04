Un aprehendido por el robo de latas de pintura

Un hombre de 43 años fue aprehendido en su domicilio de la calle Saavedra al 1700, luego de un allanamiento que permitió recuperar dos baldes de pintura que habían sido robados días atrás.

La diligencia judicial, llevada a cabo por personal policial y del GTO, fue solicitada por la Fiscalía Nº 7 y autorizada por la Justicia Departamental. La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 76 años, a quien le habían sustraído los elementos de su propiedad ubicada en Mateos Sbert al 800.

Gracias a "arduas tareas investigativas", las autoridades lograron esclarecer el hecho y dar con el paradero del presunto ladrón y los objetos sustraídos. El material recuperado será restituido a su dueño.

El detenido fue notificado del delito y, tras las diligencias de rigor, se dispuso su soltura, quedando a disposición de la Justicia.