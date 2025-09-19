Provincia aprobó la transferencia de fondos para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses

  El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó la transferencia de 72 millones de pesos a ocho municipios para financiar la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial se llevará a cabo en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre. La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante este mes de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos de organización y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

Un adolescente aprehendido con marihuana en la vía pública


 Un adolescente de 17 años fue aprehendido en la tarde de ayer en la intersección de las calles 9 de Julio y Thorne de esta ciudad, en un operativo conjunto entre personal de la Policía local y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Al momento de la aprehensión, el joven tenía en su poder un envoltorio de nylon con 1.3 gramos de marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia.

La Fiscalía Juvenil intervino en el caso y, tras notificar al menor de la causa, dispuso su restitución a un familiar adulto responsable.