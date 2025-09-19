Un adolescente aprehendido con marihuana en la vía pública

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó la transferencia de 72 millones de pesos a ocho municipios para financiar la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial se llevará a cabo en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre. La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante este mes de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos de organización y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.
Un adolescente de 17 años fue aprehendido en la tarde de ayer en la intersección de las calles 9 de Julio y Thorne de esta ciudad, en un operativo conjunto entre personal de la Policía local y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).
Al momento de la aprehensión, el joven tenía en su poder un envoltorio de nylon con 1.3 gramos de marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia.
La Fiscalía Juvenil intervino en el caso y, tras notificar al menor de la causa, dispuso su restitución a un familiar adulto responsable.
