Un adolescente aprehendido con marihuana en la vía pública

Un adolescente de 17 años fue aprehendido en la tarde de ayer en la intersección de las calles 9 de Julio y Thorne de esta ciudad, en un operativo conjunto entre personal de la Policía local y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Al momento de la aprehensión, el joven tenía en su poder un envoltorio de nylon con 1.3 gramos de marihuana y un cigarrillo de la misma sustancia.

La Fiscalía Juvenil intervino en el caso y, tras notificar al menor de la causa, dispuso su restitución a un familiar adulto responsable.