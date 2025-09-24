Tres personas sorprendidas con droga en la vía pública

Tres personas fueron detenidas por la policía en las últimas horas en el marco de distintos operativos de prevención por tenencia de estupefacientes en la vía pública.

Los procedimientos, a cargo de efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro, resultaron en la aprehensión de dos hombres de 46 y 33 años en la intersección de las calles Alvarado y Cruz Roja. En su pdoer secuestraron envoltorios con marihuana.

Horas más tarde, en la esquina de 25 de Mayo y Rivadavia, la policía detuvo a otra persona, de 28 años, que llevaba dos envoltorios de cocaína.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de la causa por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes. Intervino la UFI N° 11 de San Pedro, que puso a los sujetos a disposición de la justicia.