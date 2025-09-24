Tres personas sorprendidas con droga en la vía pública

La obra de repavimentación de la Ruta 1001 está en su etapa final. El intendente Cecilio Salazar , acompañado por el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco , recorrió los últimos tramos del proyecto que culminará su primera fase en los próximos días. Según informó el Gobierno Municipal, se prevé que en los siguientes días se completen las tareas de demarcación horizontal y vertical , la instalación de una balanza dinámica y la colocación de un nuevo sistema de iluminación LED en la rotonda de Crucero General Belgrano. "Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad vial y la conectividad en toda la zona, una intervención largamente esperada por los vecinos" indicaron desde el Municipio.
Tres personas fueron detenidas por la policía en las últimas horas en el marco de distintos operativos de prevención por tenencia de estupefacientes en la vía pública.
Los procedimientos, a cargo de efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro, resultaron en la aprehensión de dos hombres de 46 y 33 años en la intersección de las calles Alvarado y Cruz Roja. En su pdoer secuestraron envoltorios con marihuana.
Horas más tarde, en la esquina de 25 de Mayo y Rivadavia, la policía detuvo a otra persona, de 28 años, que llevaba dos envoltorios de cocaína.
En todos los casos, los detenidos fueron notificados de la causa por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes. Intervino la UFI N° 11 de San Pedro, que puso a los sujetos a disposición de la justicia.
