Tres aprehendidos por robo en una despensa en Santa Lucía: un cuarto cayó tras chocar un auto robado
Gracias a un rápido accionar, el personal del Destacamento Santa Lucía logró aprehender a los tres jóvenes en las inmediaciones de la plaza, secuestrando en su poder los productos robados. La Fiscalía local dispuso su notificación por encubrimiento y quedaron alojados en calabozos a la espera de ser trasladados a sede judicial.
El cuarto delincuente, aprehendido tras chocar
Inmediatamente después, el personal policial inició tareas de búsqueda para dar con el cuarto delincuente que había escapado. Transeúntes alertaron a las autoridades sobre un sujeto que sustraía un vehículo Ford de color bordó, estacionado en la vía pública, en la intersección de las calles Ayacucho y Maipú.
Se desplegó un amplio operativo cerrojo que dio con el auto robado, que en su fuga el delincuente perdió el control y chocó contra una alcantarilla. De forma inmediata se procedió a la aprehensión del joven, un reconocido delincuente de 20 años, y se secuestró el vehículo, que fue restituido a su propietario. La misma fiscalía interviniente dispuso su detención y alojamiento en calabozos.
