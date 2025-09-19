Tres aprehendidos por robo en una despensa en Santa Lucía: un cuarto cayó tras chocar un auto robado

Tres jóvenes, de 25, 22 y 20 años, fueron aprehendidos anoche en la localidad de Santa Lucía, tras intentar robar mercadería de una despensa. Un cuarto cómplice, de 20 años, se dio a la fuga pero fue detenido poco después, luego de robar un vehículo y chocar.

El hecho se desencadenó cuando una vecina de 60 años, dueña de un comercio en la plaza San Martín, alertó a la policía a través del 911 sobre el robo de dos packs de cerveza y una bondiola de 800 gramos.

Gracias a un rápido accionar, el personal del Destacamento Santa Lucía logró aprehender a los tres jóvenes en las inmediaciones de la plaza, secuestrando en su poder los productos robados. La Fiscalía local dispuso su notificación por encubrimiento y quedaron alojados en calabozos a la espera de ser trasladados a sede judicial.

El cuarto delincuente, aprehendido tras chocar

Inmediatamente después, el personal policial inició tareas de búsqueda para dar con el cuarto delincuente que había escapado. Transeúntes alertaron a las autoridades sobre un sujeto que sustraía un vehículo Ford de color bordó, estacionado en la vía pública, en la intersección de las calles Ayacucho y Maipú.

Se desplegó un amplio operativo cerrojo que dio con el auto robado, que en su fuga el delincuente perdió el control y chocó contra una alcantarilla. De forma inmediata se procedió a la aprehensión del joven, un reconocido delincuente de 20 años, y se secuestró el vehículo, que fue restituido a su propietario. La misma fiscalía interviniente dispuso su detención y alojamiento en calabozos.