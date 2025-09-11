Tras una persecución, dos delincuentes abandonan mercadería robada de un camión y escapan por un bañado

Dos individuos se dieron a la fuga y abandonaron mercadería robada tras ser sorprendidos por la policía mientras intentaban sustraer elementos de un camión estacionado en la Ruta Nacional N° 9. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en el kilómetro 157, en el carril que une Buenos Aires con Rosario.

El operativo, que contó con la participación de efectivos del destacamento de Río Tala y de La Tosquera, permitió divisar a los dos hombres corriendo a través de una zona de bañados y a campo abierto. Al notar la presencia policial, los sujetos escaparon, dejando atrás cuatro bolsas de arpillera con los elementos robados.

Dentro de las bolsas, la policía encontró tres hojas de sierra, dos cajas de tripa para embutidos, dos hojas de sierra y 17 rollos de film. La mercadería había sido sustraída minutos antes de un camión Iveco 330, cuyo conductor, un hombre de 37 años oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encontraba detenido sobre la banquina.

La Fiscalía local intervino en el caso, ordenando la restitución de la mercadería a su dueño. En estos momentos, las autoridades trabajan para identificar a los implicados en el intento de hurto.