Operativo contra el narcomenudeo: secuestran cocaína y un arma de fuego en dos allanamientos

  Dos allanamientos simultáneos realizados ayer en la ciudad de San Pedro permitieron desbaratar un punto de venta de drogas y secuestrar cocaína valuada en más de 2 millones de pesos. La investigación, a cargo de la UFI N° 7 local, culminó con la detención de un hombre sindicado como el principal investigado y la notificación a su pareja por tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, se concretó luego de varios meses de trabajo de campo. La fiscala a cargo, Viviana Del Valle Viviani, junto al juez de Garantías Ricardo Pratti, autorizaron las diligencias tras recabar pruebas que apuntaban a la comercialización de estupefacientes.

Tras una persecución, dos delincuentes abandonan mercadería robada de un camión y escapan por un bañado

 


Dos individuos se dieron a la fuga y abandonaron mercadería robada tras ser sorprendidos por la policía mientras intentaban sustraer elementos de un camión estacionado en la Ruta Nacional N° 9. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en el kilómetro 157, en el carril que une Buenos Aires con Rosario.

El operativo, que contó con la participación de efectivos del destacamento de Río Tala y de La Tosquera, permitió divisar a los dos hombres corriendo a través de una zona de bañados y a campo abierto. Al notar la presencia policial, los sujetos escaparon, dejando atrás cuatro bolsas de arpillera con los elementos robados.

Dentro de las bolsas, la policía encontró tres hojas de sierra, dos cajas de tripa para embutidos, dos hojas de sierra y 17 rollos de film. La mercadería había sido sustraída minutos antes de un camión Iveco 330, cuyo conductor, un hombre de 37 años oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encontraba detenido sobre la banquina.

La Fiscalía local intervino en el caso, ordenando la restitución de la mercadería a su dueño. En estos momentos, las autoridades trabajan para identificar a los implicados en el intento de hurto.