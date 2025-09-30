Supermercadista chino amenazó con un arma a un cliente que quiso llevarse mercaderías sin pagar en Pérez Millán (Video)

Una inusual situación de tensión se vivió el pasado fin de semana en un supermercado de la localidad de Pérez Millán, cuando el propietario del comercio, de nacionalidad china, frustró un intento de hurto apuntando con un arma de fuego a un cliente que intentaba llevarse productos sin pagar.

El hecho ocurrió en el local ubicado en la calle Güemes, entre J. J. Paso y Saavedra. Según testigos y relatos que circularon rápidamente en redes sociales, un cliente intentó sustraer un queso y un dulce de leche antes de llegar a la línea de cajas.

Al percatarse de la maniobra, a través de las cámaras de seguridad, el responsable del establecimiento le, obligándolo a devolver la mercancía.

La escena, que fue grabada y difundida en redes sociales, generó un intenso debate en la comunidad local. Mientras que algunos residentes destacaron la "valentía del comerciante" ante la creciente inseguridad, otros cuestionaron el uso de un arma de fuego para repeler el robo de artículos de bajo valor, planteando interrogantes sobre las medidas de seguridad y la legalidad de la acción.