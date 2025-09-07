Segunda Sección: Analía Corvino será Diputada Provincial

La elección de Diputados Provinciales por la Segunda Sección Electoral arrojó como resultado una victoria para Fuerza Patria, que sumó el 35,42% de los votos, seguido por La Libertad Avanza, que alcanzó el 29,79%. El tercer lugar fue para Hechos (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social), con el 23,95%.

De tal forma, 4 de las 11 bancas en juego serán para Fuerza Patria, otras 4 para La Libertad Avanza y 3 para Hechos.

La sampedrina Analía Corvino, tercera candidata de LLA, ingresará el 10 de Diciembre al Congreso Bonaerense. Los otros nuevos legisladores son Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Javier Puglielli, Cintia Romero (FP), Natalia Blanco, Pablo Ezequiel Morillo, Alejandro Daniel Rabinovich (LLA), Manuel Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Mateucci (Hechos).