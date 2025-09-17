Secuestro de armas y un detenido en un allanamiento por amenazas y lesiones

Un joven de 22 años fue detenido hoy en San Pedro, luego de un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas y lesiones leves, informaron fuentes policiales.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada el pasado 14 de septiembre en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una mujer de 36 años. Tras tareas investigativas, el Grupo Táctico Operativo (GTO) confirmó la autoría del hecho.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Nicolás y ejecutada por personal del GTO en conjunto con la Estación de Policía Comunal de San Pedro. El allanamiento se realizó en una vivienda de la calle Lavalle al 700.

Durante el operativo, se identificó y detuvo al morador de la casa, a quien se le secuestraron tres armas de fuego y cartuchería. El detenido fue trasladado a la comisaría para regularizar su situación legal. Interviene en la causa la Fiscalía Nº 7.