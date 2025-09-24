Santa Lucía festejó la llegada de la primavera en el Centro Juvenil

Con actividades recreativas y música, Santa Lucía celebró la llegada de la primavera en el Centro Juvenil, una iniciativa que busca fomentar la participación y la integración de los jóvenes de la zona.

La celebración, que se llevó a cabo el lunes 22 de septiembre, fue acompañada por la Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. La jornada contó con la actuación de la batucada a cargo del profesor Esteban Salvá, que animó la fiesta para los jóvenes de la localidad.

El Centro Juvenil funciona en la Casa del Teatro, un espacio creado gracias a un convenio entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Municipio local. Su objetivo es ofrecer propuestas que promuevan la participación, el desarrollo y la integración de las y los jóvenes.