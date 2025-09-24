Santa Lucía festejó la llegada de la primavera en el Centro Juvenil

La obra de repavimentación de la Ruta 1001 está en su etapa final. El intendente Cecilio Salazar , acompañado por el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco , recorrió los últimos tramos del proyecto que culminará su primera fase en los próximos días. Según informó el Gobierno Municipal, se prevé que en los siguientes días se completen las tareas de demarcación horizontal y vertical , la instalación de una balanza dinámica y la colocación de un nuevo sistema de iluminación LED en la rotonda de Crucero General Belgrano. "Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad vial y la conectividad en toda la zona, una intervención largamente esperada por los vecinos" indicaron desde el Municipio.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Con actividades recreativas y música, Santa Lucía celebró la llegada de la primavera en el Centro Juvenil, una iniciativa que busca fomentar la participación y la integración de los jóvenes de la zona.
La celebración, que se llevó a cabo el lunes 22 de septiembre, fue acompañada por la Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. La jornada contó con la actuación de la batucada a cargo del profesor Esteban Salvá, que animó la fiesta para los jóvenes de la localidad.
El Centro Juvenil funciona en la Casa del Teatro, un espacio creado gracias a un convenio entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Municipio local. Su objetivo es ofrecer propuestas que promuevan la participación, el desarrollo y la integración de las y los jóvenes.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones