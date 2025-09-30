Ocho motocicletas retenidas en un operativo de control vehicular

  La Secretaría de Seguridad del Municipio de San Pedro, a través de su Dirección de Tránsito , llevó a cabo un operativo de control vehicular en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Estación de Policía Comunal San Pedro . Como resultado de las tareas de fiscalización, las fuerzas de seguridad retuvieron ocho motocicletas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito. Dos de los vehículos secuestrados fueron inmovilizados específicamente por circular con caño de escape deficiente .

San Pedro se suma al FICPBA con seis funciones gratuitas que se extenderán hasta el 10 de octubre

 


El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), impulsado por el Instituto Cultural bonaerense, llevará su 3ª Edición a la ciudad de San Pedro con una programación de seis proyecciones de acceso libre y gratuito en el Teatro Municipal Siripo.

Mientras el corazón del festival late en La Plata del 1 al 9 de octubre, el público sampedrino podrá disfrutar de una cartelera extendida hasta el viernes 10 de octubre, reafirmando el carácter federal y de promoción cultural de la iniciativa.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro Municipal Siripo, ubicado en Salta y Oliveira Cezar, y comenzarán puntualmente a las 20:30 hs en las fechas programadas.

El festival, cuya entrada a todas las salas es totalmente gratuita, busca, según palabras del Instituto Cultural, entender que el cine “es trabajo, que es industria, que es identidad, memoria y porvenir, que habla de lo que somos y que por eso tenemos que defenderlo”.

La cartelera en San Pedro

La programación en el Teatro Siripo (gestionada por la Dirección de Cultura del Municipio de San Pedro) incluye largometrajes y documentales con diversas clasificaciones, buscando acercar una amplia variedad de propuestas a la comunidad:

DíaFechaPelículaClasificaciónDuración
Miércoles1/10BardogentoATP72 min
Jueves2/10Gatillero+1680 min
Viernes3/10La casa del minotauroATP74 min
Miércoles8/10Kaddadi+13120 min
Jueves9/10Nunca fui a DisneyATP75 min
Viernes10/10Los Vanezzia+1678 min