San Pedro se prepara para festejar el Día de la Primavera con festivales, encuentros y shows: la grilla completa

Con la llegada del Día de la Primavera y el Día del Estudiante, la ciudad de San Pedro se prepara para una intensa agenda de eventos que se desarrollarán a lo largo del próximo fin de semana. La oferta incluye desde festivales y shows en vivo hasta encuentros deportivos y convenciones temáticas.

El inicio de las celebraciones será el viernes 19, con el 11° Encuentro Nacional de Fanáticos del Jeep IKA, que se extenderá hasta el domingo 21. La actividad, que congrega a amantes de estos vehículos, se realizará en San Pedro y sus alrededores.

El sábado 20, las propuestas se diversifican. Por un lado, el Club Atlético Mitre será sede de la "Fiesta de Egresados", con un cronograma que arranca a las 10 de la mañana con un torneo. A las 11 horas, los estudiantes podrán participar en un torneo de truco, seguido de un almuerzo a las 13 horas. Más tarde, a las 13:30, habrá un torneo de Jenga. Las semifinales están previstas para las 15:30 y las finales de fútbol femenino y masculino para las 16. La premiación será a las 17 horas, con música a cargo de Feli Suárez DJ. A partir de esa hora, se permitirá el ingreso de conservadoras con un costo de $60.000, abonando en puerta y con la prohibición de envases de vidrio. El show en vivo de Lautaro Monzon será a las 19:30, y a las 20:30, Elías Vázquez DJ animará la fiesta que concluirá a las 23:30. Además, los organizadores realizarán un sorteo por tres entradas gratuitas.

Paralelamente, en el Salón del Centro de Comercio, ubicado en Bartolomé Mitre 650, tendrá lugar la Convención de Tatuajes "El Dalí Vol. 4". En el Enduro Park, la agrupación "Zona Trail" desarrollaba el "Travel Fest", un evento para los amantes del motociclismo de aventura, aunque fue postergado para el primer fin de semana de octubre. Además, en beneficio de la Capilla "Ntra. Sra. de la Merced", se venderán pasteles de membrillo, batata y dulce de leche para celebrar sus 25 años, con entregas de 10 a 13 horas.

El domingo 21, la actividad se concentra en la celebración de la primavera. En la Plaza Belgrano, de 15 a 18 horas, se llevará a cabo un festival con música del DJ Luis Torrens y un show en vivo de Rocío Guilmen. Se invita a los asistentes a colaborar con el Refugio San Pedro donando alimento para perros o haciendo una transferencia a su alias.

El Aero Club San Pedro será otro de los puntos neurálgicos de la jornada. Por la mañana, a partir de las 11 y hasta las 18 horas, se celebrará la llegada de la estación con un show de talentos, premios y música. La entrada tendrá un valor de $2000 y se contará con servicio de cantina. También en el mismo predio, a partir de las 13 horas, tendrá lugar una Bicicleteada y Picnic Primaveral, organizada por "bici amigxs SP", con punto de partida en el Pasaje frente al Hospital (25 de Mayo 1900). Esta última es una actividad gratuita, aunque el ingreso al predio del Aero Club sí tiene costo.

Finalmente, la Agrupación Mayoría de San Pedro celebrará con un "Almuerzo de la Primavera" a las 12:30 horas, con un menú que incluye bondiola de cerdo y bebidas libres. El evento contará con un show musical y bailable de Gustavo Peralta, y las reservas pueden realizarse a los números de teléfono proporcionados en la invitación.