San Pedro se prepara para el Festival Clown 2025 con talleres, teatro y varieté

San Pedro será sede de una nueva edición, que se desarrollará delcon una nutrida programación de obras teatrales, talleres y varietés en lay otros espacios culturales de la ciudad.

La grilla incluye espectáculos de artistas locales y nacionales, que desplegarán propuestas de humor, música y teatro físico. Entre las funciones programadas se destacan:

Miércoles 8, 21 hs: El Premio, de Luis Cagnacci, dirigida por Gabriela Biebel.

Jueves 9, 20 hs: Entre Sueños, de Daniela Ayapioma Ove "Dalia", con dirección de Caroline Dream.

Jueves 9, 22 hs: Será Payaso, de Mirna Cabrera y Fernando Morando, con dirección de Fernando Morando.

Viernes 10, 20 hs: Media Perdida, de Amarella.

Viernes 10, 22 hs: Amistá, de Diego Gonzalez, Facundo Muñoz Trovo y Blas Nielsen, dirigida por Tomás Soko.

Sábado 11, 20 hs: Ruin, con Carmen Tagle, Lucia Brasa y Jesica Elois, dirigida por Agustín Soler.

Sábado 11, 22 hs: Anarquía Marítima, con Virginia Soledad Falcón y Federico Sebastián Lecanda, bajo la dirección de ambos.

Sábado 11, 23 hs (aprox): Varieté Vas, con números de humor e integrantes varios, a la gorra.

En paralelo, se dictarán talleres a cargo de Amarella y Agustín Aijana, bajo el título “Paisajes sonoros del clown”, un laboratorio en el que el diseño sonoro se transforma en dramaturgia del juego.

La organización del festival cuenta además con la participación de artistas invitados, denominados “Aguerridos”, y con el apoyo de los espacios culturales Cuarta Pared y Pasillo al Fondo.

Para más información y reservas, el contacto habilitado es el 03329-15540510.

El festival también difunde su programación y novedades a través de las redes sociales @festivalsanpedroclown y @salacuartaparedd en Instagram.