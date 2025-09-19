Provincia aprobó la transferencia de fondos para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses

  El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó la transferencia de 72 millones de pesos a ocho municipios para financiar la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial se llevará a cabo en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre. La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante este mes de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos de organización y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

San Pedro recibe desde hoy al 11º Encuentro Nacional de Fanáticos del Jeep IKA

 


La ciudad de San Pedro recibe desde hoy y hasta el domingo más de 90 entusiastas de los tradicionales Jeep IKA, en el marco del 11º Encuentro Nacional que reunirá a fanáticos de todo el país con una amplia agenda de actividades recreativas, travesías y exhibiciones.

El evento, organizado por el grupo “Fanáticos del Jeep IKA”, comenzará el viernes 19 a las 17:30 con la bienvenida en el Palacio Municipal, seguido por una travesía nocturna por caminos rurales y la zona de Las Amalias.

El sábado 20, las actividades se concentrarán en el Paseo Público Municipal, donde se expondrá una variada gama de Jeeps y se montará un stand de empresas auspiciantes como BF Goodrich y Michelin. Por la tarde, se realizará una travesía 4x2 y 4x4 por parajes de la región, con paso por Río Gala, La Celina, el pueblo de Doyle y Santa Lucía, entre otros puntos. La jornada cerrará con el clásico “Asado de Camaradería” en el Tiro Federal de San Pedro, donde cada participante compartirá su carne y bebidas en una gran parrillada comunitaria.

El domingo 21, último día del encuentro, la actividad comenzará con un desayuno en el Paseo Público y continuará con una nueva travesía hacia Vuelta de Obligado, con exhibición de vehículos en la playa y la posibilidad de almorzar en locales de la zona. La reunión de despedida está prevista para las 15:00 en ese histórico paraje.

Desde la organización destacaron que se trata de “una verdadera fiesta de la camaradería jeepera”, donde además de las travesías se comparten anécdotas, historias y la pasión por estos vehículos que marcaron una época en la industria automotriz argentina.

El encuentro cuenta con la participación de familias enteras, talleres especializados y coleccionistas, y se ha consolidado como uno de los principales eventos del calendario nacional para los amantes del Jeep IKA.