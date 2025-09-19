San Pedro recibe desde hoy al 11º Encuentro Nacional de Fanáticos del Jeep IKA

La ciudad de San Pedro recibe desde hoy y hasta el domingo más de 90 entusiastas de los tradicionales Jeep IKA, en el marco del 11º Encuentro Nacional que reunirá a fanáticos de todo el país con una amplia agenda de actividades recreativas, travesías y exhibiciones.

El evento, organizado por el grupo “Fanáticos del Jeep IKA”, comenzará el viernes 19 a las 17:30 con la bienvenida en el Palacio Municipal, seguido por una travesía nocturna por caminos rurales y la zona de Las Amalias.

El sábado 20, las actividades se concentrarán en el Paseo Público Municipal, donde se expondrá una variada gama de Jeeps y se montará un stand de empresas auspiciantes como BF Goodrich y Michelin. Por la tarde, se realizará una travesía 4x2 y 4x4 por parajes de la región, con paso por Río Gala, La Celina, el pueblo de Doyle y Santa Lucía, entre otros puntos. La jornada cerrará con el clásico “Asado de Camaradería” en el Tiro Federal de San Pedro, donde cada participante compartirá su carne y bebidas en una gran parrillada comunitaria.

El domingo 21, último día del encuentro, la actividad comenzará con un desayuno en el Paseo Público y continuará con una nueva travesía hacia Vuelta de Obligado, con exhibición de vehículos en la playa y la posibilidad de almorzar en locales de la zona. La reunión de despedida está prevista para las 15:00 en ese histórico paraje.

Desde la organización destacaron que se trata de “una verdadera fiesta de la camaradería jeepera”, donde además de las travesías se comparten anécdotas, historias y la pasión por estos vehículos que marcaron una época en la industria automotriz argentina.

El encuentro cuenta con la participación de familias enteras, talleres especializados y coleccionistas, y se ha consolidado como uno de los principales eventos del calendario nacional para los amantes del Jeep IKA.