Salazar recorrió el espacio refaccionado del área de Discapacidad

El intendente Cecilio Salazar visitó este viernes la sede del área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, un espacio que fue sometido a unacon el objetivo de mejorar la atención a las más de 6.500 personas con discapacidad que residen en el distrito.

Salazar, acompañado por el secretario Walter Sánchez y el referente del área Juan Carlos Mariño, recorrió las nuevas instalaciones, que se encuentran en Rivadavia y Oliveira Cézar. Las obras incluyeron la creación de una nueva sala de espera, un área de admisión, oficinas para la Junta Evaluadora y un despacho para la coordinación.

Según se informó desde el municipio, estas mejoras permiten brindar una. Tras la reapertura, el área retomó sus actividades habituales, como la gestión de pases libres multimodales, y atiende a los vecinos de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Desde la comuna destacaron que las obras son parte del "compromiso de la gestión municipal de acompañar y atender a quienes más lo necesitan, garantizando un espacio acorde y accesible para todas las personas".