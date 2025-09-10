Salazar pidió la renuncia de todo el gabinete y se esperan cambios en los próximos días

El Intendente Cecilio Salazar mantuvo este martes una reunión con todos los integrantes del gabinete ampliado, en la que todos los funcionarios pongan a disposición la renuncia.

Si bien el resultado de las elecciones del domingo fue un punto de inflexión, la decisión de formular cambios en el equipo de gobierno ya había sido anticipada por el mandatario a los medios locales varios días antes de los comicios.

Las renuncias de la Secretaria de Salud, María Vargas, y el Director de Cultura, David Kurlat, en la semana previa a los comicios, fue un anuncio de lo que vendrá. Además de la designación de los funcionarios que ocuparán esos cargos ahora vacantes, Salazar tendrá que decidir a quienes les aceptará la dimisión. Antes, incluso, deberá definir el rumbo que adoptará su gobierno en los dos últimos años de gestión.