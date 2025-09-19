Salazar participó de un encuentro de Fuerza Patria encabezado por Kicillof

El intendente Cecilio Salazar, participó de un encuentro con el gobernador Axel Kicillof, intendentes, candidatos y dirigentes de la agrupación Fuerza Patria, en la localidad de Ensenada. La reunión, según expresó Salazar en sus redes sociales, fue una "jornada de unidad y de definición política de cara a la elección del 26 de octubre, donde nos jugamos el futuro de la provincia y del país".

El intendente sanpedrino, en sintonía con las palabras de Kicillof, afirmó que el objetivo principal es "ponerle un freno a las políticas de Milei que tanto daño le están haciendo a nuestro pueblo trabajador". En este sentido, sostuvo que Fuerza Patria es "la herramienta que tenemos para defender la producción, el empleo, la salud y la educación pública, frente a un Gobierno nacional que solo piensa en destruir derechos".

Salazar hizo un llamado a la militancia a "redoblar el esfuerzo" en las semanas previas a los comicios, y a estar "más cerca que nunca de nuestra gente". "Tenemos que salir a cada barrio, a cada pueblo, a hablar con nuestros vecinos y vecinas, y recordarles que cuando el peronismo se une y se organiza, siempre se pone de pie", destacó.

Finalmente, el jefe comunal manifestó su convicción de que "el 26 de octubre vamos a demostrar, en unidad y una vez más, que el peronismo late, que está vivo, y que tiene la fuerza para construir la Argentina que nos merecemos".