Salazar admitió “tristeza” por el resultado local pero celebró el triunfo provincial

(Foto: Transmisión conjunta de los medios locales)El intendente de San Pedro,reconoció sentirse “triste por el resultado” obtenido en el distrito en las elecciones legislativas, aunque remarcó su satisfacción por el desempeño del oficialismo en la provincia y destacó la consolidación del gobernador Axel Kicillof como “el gran conductor del peronismo”.

“Es para analizar, pero en el orden nacional creo que el presidente está muy complicado. Esto no da para más, seguramente iba a pasar una catástrofe económica. Acá en San Pedro se expresó de distinta manera, o nosotros tenemos que hacer una autocrítica de que nos equivocamos”, sostuvo Salazar en declaraciones a la transmisión conjunta de los medios locales.

El jefe comunal agradeció el trabajo militante de su espacio y el acompañamiento en las localidades: “Quiero rescatar el esfuerzo que hizo la gente, los militantes, y agradecerles a las localidades que siempre apuestan por nosotros”.

Sobre el desempeño de otros candidatos, Salazar señaló: “Yo esperaba mucho más de Rasio. Damián (Mosquera) hizo una buena elección, lo hizo también en 2023. Eso le da la posibilidad de ingresar al HCD, es un gran cuadro político así que ojalá que entre”.

Además, felicitó a los ganadores locales: “Uno siempre tiene que felicitarlos, han trabajado mucho también. Nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el Municipio. Hay que poner la cabeza en hielo y repensar cuando baje la adrenalina”.

Con relación al escenario provincial, se mostró optimista: “Creo que Axel se ha consolidado como el líder de la provincia de Buenos Aires y tenemos candidato para el 2027. Estamos en democracia y está bueno que la gente elija. Ahora ha sido una derrota acá, pero muy contentos porque Axel se ha consolidado como el gran conductor del peronismo”.

El intendente reveló que había sido invitado al búnker de Kicillof, aunque prefirió quedarse en San Pedro: “Hoy quería estar acá. Prefiero llorar la derrota con mis amigos y con la gente que nos acompañó”, concluyó.