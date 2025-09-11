Operativo contra el narcomenudeo: secuestran cocaína y un arma de fuego en dos allanamientos

  Dos allanamientos simultáneos realizados ayer en la ciudad de San Pedro permitieron desbaratar un punto de venta de drogas y secuestrar cocaína valuada en más de 2 millones de pesos. La investigación, a cargo de la UFI N° 7 local, culminó con la detención de un hombre sindicado como el principal investigado y la notificación a su pareja por tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, se concretó luego de varios meses de trabajo de campo. La fiscala a cargo, Viviana Del Valle Viviani, junto al juez de Garantías Ricardo Pratti, autorizaron las diligencias tras recabar pruebas que apuntaban a la comercialización de estupefacientes.

Robo agravado: allanaron una casa y recuperaron un televisor robado

 


Un allanamiento realizado en una vivienda del barrio La Esperanza culminó con la recuperación de un televisor de 43 pulgadas, sustraído en un robo agravado ocurrido a principios de este mes. Una mujer de 26 años fue notificada de la formación de una causa por encubrimiento.

El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local, en conjunto con la Estación de Policía Comunal. La medida, ordenada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, se ejecutó en una casa ubicada en la calle Martín Fierro al 300.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer de 29 años, quien el pasado 2 de septiembre había reportado un robo en su domicilio de calle Miguel Porta al 2000. Tras diversas tareas de investigación, los agentes lograron establecer la autoría del hecho y solicitaron la orden de allanamiento.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron un televisor marca Noblex de 43 pulgadas y su respectivo control remoto, que coincidían con el bien denunciado como robado.

La moradora de la vivienda fue trasladada a la dependencia policial, donde se le notificó de la formación de una causa por el delito de encubrimiento, quedando a disposición de la Fiscalía local.