Robo agravado: allanaron una casa y recuperaron un televisor robado

Un allanamiento realizado en una vivienda del barrio La Esperanza culminó con la recuperación de un televisor de 43 pulgadas, sustraído en un robo agravado ocurrido a principios de este mes. Una mujer de 26 años fue notificada de la formación de una causa por encubrimiento.

El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local, en conjunto con la Estación de Policía Comunal. La medida, ordenada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, se ejecutó en una casa ubicada en la calle Martín Fierro al 300.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer de 29 años, quien el pasado 2 de septiembre había reportado un robo en su domicilio de calle Miguel Porta al 2000. Tras diversas tareas de investigación, los agentes lograron establecer la autoría del hecho y solicitaron la orden de allanamiento.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron un televisor marca Noblex de 43 pulgadas y su respectivo control remoto, que coincidían con el bien denunciado como robado.

La moradora de la vivienda fue trasladada a la dependencia policial, donde se le notificó de la formación de una causa por el delito de encubrimiento, quedando a disposición de la Fiscalía local.