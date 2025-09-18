Rivas presentó un proyecto para crear una Oficina de Mediación Comunitaria

El concejal, del bloque Acuerdo Ciudadano San Pedro, presentó hoy un proyecto de ordenanza para la creación de unaen el municipio. La iniciativa, trabajada en conjunto con la doctora Mabel Prado Baker, busca ofrecer una herramienta de diálogo para resolver conflictos de convivencia entre vecinos.

Según el expediente N° 5585/2025, la propuesta establece la creación de un espacio voluntario y confidencial para abordar problemas cotidianos como ruidos, vibraciones, mascotas, filtraciones, medianeras o el uso de espacios comunes. El objetivo es que las partes encuentren soluciones rápidas y prácticas sin tener que recurrir a procesos judiciales o burocracia.

En su presentación, el concejal Rivas destacó que la mediación comunitaria ya es una herramienta exitosa en otras ciudades del país, como Bahía Blanca, Malvinas Argentinas, Saavedra, Gualeguaychú, Mendoza, Rosario y San Salvador de Jujuy. "En esos municipios, la mediación comunitaria permite bajar tensiones, prevenir enfrentamientos y encontrar soluciones rápidas y prácticas", afirmó.

El edil señaló que este es su primer proyecto tras las últimas elecciones legislativas y lo definió como una "declaración de principios" para su gestión. "San Pedro necesita herramientas nuevas, serias y posibles. Y esta es una de ellas", agregó.