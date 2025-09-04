Valentín Bravo: "Nosotros somos un estado eficiente, que está siempre cerca de la gente" (Video)

El Centro Cosmopolita fue escenario del acto de cierre de la campaña electoral de Fuerza Patria en San Pedro.  El Intendente Cecilio Salazar, acompañado por todo su gabinete y distintos sectores del peronismo, brindó su apoyo a la lista de candidatos a concejales que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar. En representación del gobierno bonaerense estuvo presente el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Javier Rodríguez. 

Rey junto a Santilli y Ritondo: "Salazar va a perder la mayoría en el Concejo Deliberante"


Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli recorrieron la Segunda Sección Electoral para apoyar a los candidatos a legisladores provinciales y concejales. 

Alrededor de las 14 horas llegaron a San Pedro, para participar de un encuentro con los referentes locales, encabezados por la tercera candidata a Diputada bonaerense, Analía Corvino, y el primer candidato a concejal, Ariel Rey. 

 

 La rueda de prensa giró en torno a las alianzas entre sectores del Pro y partidos vecinalistas que este año se sumaron a La Libertad Avanza. 

"Nuestra campaña fue con los vecinos, lo que pasó entre candidatos no le damos importancia porque no le importa a la gente, porque a la gente le importa a qué venimos a la política, y nuestras propuestas son claras: todo lo que sea a favor de los que desarrollan, de los que trabajan, ahí vamos a estar" expresó Rey, respondiendo a las polémicas de la última semana. "Lo que va a pasar en estas elecciones es que la gestión de Salazar va a perder la mayoría y se van a sentar las bases que nos van a llevar a la Intendencia en 2027" agregó el ex candidato a Intendente. 