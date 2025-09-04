Rey junto a Santilli y Ritondo: "Salazar va a perder la mayoría en el Concejo Deliberante"

Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli recorrieron la Segunda Sección Electoral para apoyar a los candidatos a legisladores provinciales y concejales.

Alrededor de las 14 horas llegaron a San Pedro, para participar de un encuentro con los referentes locales, encabezados por la tercera candidata a Diputada bonaerense, Analía Corvino, y el primer candidato a concejal, Ariel Rey.

La rueda de prensa giró en torno a las alianzas entre sectores del Pro y partidos vecinalistas que este año se sumaron a La Libertad Avanza.

"Nuestra campaña fue con los vecinos, lo que pasó entre candidatos no le damos importancia porque no le importa a la gente, porque a la gente le importa a qué venimos a la política, y nuestras propuestas son claras: todo lo que sea a favor de los que desarrollan, de los que trabajan, ahí vamos a estar" expresó Rey, respondiendo a las polémicas de la última semana. "Lo que va a pasar en estas elecciones es que la gestión de Salazar va a perder la mayoría y se van a sentar las bases que nos van a llevar a la Intendencia en 2027" agregó el ex candidato a Intendente.