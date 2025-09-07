Resultados oficiales finales: LLA sacó amplia ventaja en San Pedro y Santa Lucía y Fuerza Patria ganó en Río Tala, Doyle y Gobernador Castro

Con el 100 % de los votos emitidos en San Pedro oficialmente contabilizados por la Junta Electoral, la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza, encabezada por Ariel Rey, obtuvo 13.673 votos, equivalentes el 40,30%.

El segundo lugar fue para Fuerza Patria (Valentín Bravo), que sumó 9.554 sufragios (28,16%), seguido por Nuevos Aires (Damián Mosquera) con 3.906 votos (11,51%) y Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social (Mauro Rasio) con 3.697 sufragios (10,89%).

Acuerdo Ciudadano San Pedro, el espacio liderado por Martín Rivas, se quedó con 1.279 sufragios (3,79%).

Potencia, que presentaba a María Pía Grondona como primera candidata, sumó 930 (2,75%), el Frente de Izquierda (Florencia Galán) 385 (1,14%), el Partido Libertario (Fernando Altolaguirre) 271 (0,80%) y Unión Liberal 217 (0,64%).

La participación fue la más baja desde el retorno de la democracia, con el 64,01% del padrón.





Por localidades

La Libertad Avanza obtuvo su mayor diferencia en la ciudad cabecera del distrito, en donde sacó una diferencia de 16 puntos (41,27% contra 25,32%).

Además, ganó en la localidad de Santa Lucía con el 40,75% de los votos contra el 36,76% de Fuerza Patria, además de imponerse con claridad en los establecimientos rurales de Villa Sarita, El Ideal y Cuartel 6º.

Aunque Fuerza Patria logró importantes diferencias en Río Tala (43,13% a 34,47%), Gobernador Castro (53,32% a 28%) y Pueblo Doyle (40,64% a 31,77%), no fueron suficientes para equilibrar el resultado.



