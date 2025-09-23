Refuerzan la seguridad con recorridos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas

Una comitiva del personal de la Unidad Táctica Operativa de San Nicolás (UTOI) recorrió las calles de San Pedro durante la jornada de ayer con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y control de ilícitos y contravenciones.

Según informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad, el operativo se llevó a cabo con la participación de dos dotaciones completas que patrullaron diferentes puntos estratégicos de la ciudad. "El despliegue de esta unidad especializada busca disuadir la comisión de delitos y faltas en general, aumentando la sensación de seguridad entre los vecinos" resaltaron.

Las acciones se realizaron en coordinación con el Juzgado de Faltas local, lo que asegura que cualquier contravención detectada pueda ser tratada de manera inmediata. Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que este tipo de operativos se enmarcan dentro de un plan integral para la mejora de la prevención en el distrito.