Recuperan una moto y una bicicleta robadas

Personal de la Policía Comunal de San Pedro logró la recuperación de una motocicleta y una bicicleta sustraídas en hechos diferentes. Ambos procedimientos se llevaron a cabo con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro.

El primer hallazgo se concretó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la sustracción de una motocicleta Gilera Smash 125 c.c. de la vereda de calle Alvear N° 1330.

El rodado, propiedad de un hombre de 20 años que había denunciado el ilícito, fue hallado abandonado en inmediaciones de la calle Güemes y La Laguna, siendo recuperado por los uniformados.

Por otra parte, un trabajo de investigación de la Estación de Policía Comunal, que incluyó tareas de campo, permitió localizar una bicicleta tipo mountain bike denunciada como robada.

El rodado fue encontrado en las inmediaciones de calle Auli y callejón Coronato. Un joven de 17 años la reconoció como de su propiedad.