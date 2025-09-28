Recuperan una bicicleta robada en Gobernador Castro

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro aprobó en su última sesión el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Económico 2026 . El monto total del presupuesto fijado para el Departamento Deliberativo asciende a $1.012.370.600,74 (mil doce millones trescientos setenta mil seiscientos con setenta y cuatro centavos) . El proyecto de Comunicación fue impulsado por el Presidente del HCD, Pablo Osvaldo Vlaeminck , en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, que exige la presentación del anteproyecto al Departamento Ejecutivo antes del 1º de octubre de cada año .
La Policía de Gobernador Castro, localidad del partido de San Pedro, logró el hallazgo y recuperación de una bicicleta que había sido sustraída del patio de una vivienda.
El hecho había sido denunciado ayer por un hombre de 21 años, quien constató que sujetos desconocidos sustrajeron su bicicleta marca Olmo, de color azul con blanco, de su patio trasero sin ejercer violencia.
Tras la denuncia, personal del Destacamento de Gobernador Castro realizó tareas de búsqueda que permitieron localizar el rodado en un descampado de la zona.
