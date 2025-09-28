Recuperan una bicicleta robada en Gobernador Castro

La Policía de Gobernador Castro, localidad del partido de San Pedro, logró elde una bicicleta que había sido sustraída del patio de una vivienda.

El hecho había sido denunciado ayer por un hombre de 21 años, quien constató que sujetos desconocidos sustrajeron su bicicleta marca Olmo, de color azul con blanco, de su patio trasero sin ejercer violencia.

Tras la denuncia, personal del Destacamento de Gobernador Castro realizó tareas de búsqueda que permitieron localizar el rodado en unde la zona.