Rasio destacó la elección de su espacio en San Pedro y pidió esperar el recuento final

El candidato a concejal Mauro Rasio, de Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, se refirió esta noche a los resultados provisorios de las elecciones legislativas en San Pedro y aseguró que la disputa por el tercer lugar “está muy reñida”, al tiempo que valoró el desempeño de su agrupación en su primera participación electoral.

“Tenemos que esperar porque viene muy reñido el tercer lugar. Ya están llegando la mayoría de los fiscales y nosotros cargamos a un sistema. En nuestro caso no teníamos datos de ninguna encuesta. Fue una campaña corta, pero creo que el objetivo lo logramos: posicionar un espacio nuevo y a partir de ahí seguir trabajando”, señaló Rasio en declaraciones a la transmisión conjunta de los medios de San Pedro.

Respecto a la competencia con Damián Mosquera, candidato de Nuevos Aires, Rasio admitió que la definición podría darse por el método del cociente: “Puede ser que lleguemos los dos también, pero vamos a ver con el famoso cociente. Ojalá pudiéramos entrar los dos, sería un honor”, dijo.

El dirigente resaltó que su fuerza política se había propuesto como meta superar un piso de votos y consolidarse como opción local: “Nuestro objetivo era lograr un piso, posicionarnos como una nueva fuerza y de ahí poder seguir trabajando. Creo que el objetivo está cumplido y el resto es esperar a ver cómo nos posicionamos en el escrutinio final”.

Por último, reconoció que “se podría haber hecho más” y que su espacio “podría haber llegado a más votos”, aunque remarcó que están “satisfechos con lo conseguido”.