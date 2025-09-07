Segunda Sección: Analía Corvino será Diputada Provincial

La elección de Diputados Provinciales por la Segunda Sección Electoral arrojó como resultado una victoria para Fuerza Patria, que sumó el 35,42% de los votos, seguido por La Libertad Avanza, que alcanzó el 29,79%. El tercer lugar fue para Hechos (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social), con el 23,95%. 

Quiénes entran al Concejo Deliberante: el recuento definitivo confirmará la novena banca


Los resultados de las elecciones legislativas de este domingo terminaron por confirmar 8  de las 9 bancas en disputa para la renovación del Concejo Deliberante de San Pedro. 

El sistema de cociente, utilizado para la distribución, determina que el total de votos positivos o afirmativos debe dividirse por la cantidad de bancas en juego para determinar el piso de ingreso al deliberativo. 

Con 33.924 votos afirmativos (exceptuando en blanco) divididos por los 9 escaños, la cifra repartidora para ingresar al reparto se ubica en 3.769 sufragios. 

El recuento definitivo publicado por la Junta Electoral, con el 100% del padrón escrutado, indica que solamente tres partidos o frentes alcanzaron el objetivo. Se trata de La Libertad Avanza (13.673 votos), Fuerza Patria (9.554) y Nuevos Aires (3.906). En cambio Hechos (3.697)  quedaría afuera apenas por 72 votos. 

A la espera del recuento definitivo, La Libertad Avanza sumaría 5 concejales (Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González, Mariana Reynoso y Damián García), Fuerza Patria 3 ediles (Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar) y Nuevos Aires 1 (Damián Mosquera). 

Si el conteo voto a voto que se realizará en los próximos quince días modifica los resultados y Hechos alcanza la cifra repartidora, Mauro Rasio entraría al HCD en lugar del libertario Damián García. 