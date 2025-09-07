Quiénes entran al Concejo Deliberante: el recuento definitivo confirmará la novena banca

Los resultados de las elecciones legislativas de este domingo terminaron por confirmar 8 de las 9 bancas en disputa para la renovación del Concejo Deliberante de San Pedro.

El sistema de cociente, utilizado para la distribución, determina que el total de votos positivos o afirmativos debe dividirse por la cantidad de bancas en juego para determinar el piso de ingreso al deliberativo.

Con 33.924 votos afirmativos (exceptuando en blanco) divididos por los 9 escaños, la cifra repartidora para ingresar al reparto se ubica en 3.769 sufragios.

El recuento definitivo publicado por la Junta Electoral, con el 100% del padrón escrutado, indica que solamente tres partidos o frentes alcanzaron el objetivo. Se trata de La Libertad Avanza (13.673 votos), Fuerza Patria (9.554) y Nuevos Aires (3.906). En cambio Hechos (3.697) quedaría afuera apenas por 72 votos.

A la espera del recuento definitivo, La Libertad Avanza sumaría 5 concejales (Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González, Mariana Reynoso y Damián García), Fuerza Patria 3 ediles (Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar) y Nuevos Aires 1 (Damián Mosquera).

Si el conteo voto a voto que se realizará en los próximos quince días modifica los resultados y Hechos alcanza la cifra repartidora, Mauro Rasio entraría al HCD en lugar del libertario Damián García.