Provincia transfiere más de 25 millones a San Pedro por los Juegos Bonaerenses

Eloficializó la transferencia depor un monto total dea los distintos municipios, con el fin de solventar lade la

En el caso particular del municipio de San Pedro, la asignación de aportes no reintegrables suma un total de $25.205.500. Este monto se desglosa en $21.226.000 destinados a la categoría juveniles, $2.866.500 para adultos mayores y $1.113.000 para el área cultural.

Esta decisión busca garantizar la logística y organización de la competencia que culminará con la Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La medida se concretó a través del decreto 2476, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y subraya el compromiso de la administración bonaerense para asegurar la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas y culturales.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se destacó que esta inversión provincial es fundamental para que los gobiernos locales puedan cubrir gastos de logística, traslados, infraestructura y organización, asegurando la continuidad de la competencia en todas las regiones de la provincia.

La edición 2025 de los Juegos Bonaerenses alcanzó un récord histórico de participación, con 480 mil personas inscriptas. Tras finalizar la etapa local en los 135 distritos, entre el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre se desarrolla la etapa regional e interregional, de donde surgirán las y los clasificados a la gran Final Provincial.



