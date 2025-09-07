Primeras mesas escrutadas: la Libertad Avanza encabeza el recuento provisorio

Con 33 mesas en el recuento extraoficial de los partidos políticos y el centro de cómputos de la transmisión conjunta de los medios de San Pedro, hasta el momento, la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Ariel Rey (2206), se ubica en primer lugar en las elecciones para concejales, con casi el 39% de los votos.

En segundo término aparece Fuerza Patria, con la nómina conducida por Valentín Bravo (2200), que alcanzó el 30,34%.

Más atrás se posicionan Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, de Mauro Rasio (91), con el 11,21% y Nuevos Aires, de Damián Mosquera, con el 10,23%. Ambas fuerzas por superar la cifra repartidora e ingresar al Concejo Deliberante.

En tanto, las demás fuerzas no logran hasta el momento representación en este recuento provisorio: Acuerdo Ciudadano San Pedro (Martín Rivas) 3,39%, Potencia (María Pía Grondona) 2,46%, Unión Liberal (Denise Morales) con poco más del 2%, Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (María Florencia Galán) 1% y el Partido Libertario (Fernando Altolaguirre) 0,5%.

Los resultados corresponden a un conteo parcial y restan aún computarse más mesas para consolidar la conformación definitiva del nuevo Concejo Deliberante.