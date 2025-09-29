Presentan la obra teatral “¿Por qué Afuera no Hay Lugar para Mí?”, con eje en la salud mental

La compañíapresentará estela obra, una puesta en escena inspirada en la investigación de su autora,, en un hospital monovalente. La obra ha sido declarada depor el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro.

La obra, creada en el taller de dramaturgia de Patricia Zangaro, plantea una pregunta central: ¿Por qué una sociedad “saca de circulación” a sus sufrientes?. El argumento confronta la tensión entre el abordaje psiquiátrico tradicional y la nueva perspectiva en el tratamiento de la salud mental.

La puesta en escena explora el enfrentamiento entre la decisión del encierro sin límite para el paciente “crónico” y el trabajo en tramas comunitarias que buscan promover la rehabilitación y la externación asistida.

Las funciones se llevarán a cabo en la sala de Wojtyla Teatro, ubicada en Pellegrini 378, y se ofrecerán dos funciones, a las 18:30 y 21:30 horas

La entrada tiene un costo de $10.000 y las reservas pueden realizarse contactando al 3329-570184 (Marina).

Como cierre de cada función, se realizará un conversatorio con la participación del público, la autora, la directora y los actores.

Esta presentación cuenta con el acompañamiento institucional de Wojtyla Teatro, Cruz Roja (filial San Pedro), la organización Estamos Juntos, y la Asociación Cultural Sanmartiniana.