Presentan la Antología de la Feria del Libro y Festival de Poesía Independiente

La próxima semana se realizará la presentación del libro, un volumen que recopila textos y obras del evento cultural local.

La presentación oficial se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 20:00 horas.

El evento tendrá lugar en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro, ubicado en la calle Carlos Pellegrini 150.

El libro es una antología que reúne parte de la producción literaria y poética que caracteriza a la feria y festival independiente de la ciudad.