Peña folclórica a beneficio de la Biblioteca Popular "Rafael Obligado"

La Asociación de Amigos "Centro de Estudios Históricos" invita a la comunidad a una jornada especial que se llevará a cabo en el Museo Histórico "Fray José María Bottaro" , con motivo de la celebración del 47° Aniversario de la institución. El evento está programado para el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 18:30 horas , en la sede del museo, ubicada en 9 de Julio 134 . La jornada central estará dedicada a una charla sobre la vida y obra del religioso que da nombre al museo, Fray José María Bottaro . Además, como parte de la ceremonia, el autor Bartolomé Garau realizará la donación de la partitura original del "Vals del Quincho" y ofrecerá una interpretación en vivo de la obra. Lo acompañarán con su baile los artistas Marita Sbert y Carlos Ferreyra .
El próximo viernes 12 de septiembre, la comunidad de San Pedro tendrá la oportunidad de disfrutar de una noche de música folclórica con un fin solidario. Se llevará a cabo una peña a total beneficio de la Biblioteca Popular "Rafael Obligado", una institución fundamental para la cultura local.
El evento, denominado "Peña por la Biblio", contará con la participación de destacados artistas de la región que se presentarán de manera desinteresada. El espectáculo contará con la presencia de Carolina Márquez, Leandro Flores & su Conjunto y Diego Pereyra, quienes ofrecerán un repertorio variado para el deleite del público.
La jornada comenzará a las 20:30 horas en las instalaciones de la biblioteca, ubicada en San Pedro, Buenos Aires. La entrada será un espectáculo al sobre, lo que significa que cada asistente podrá colaborar con la causa a voluntad.
