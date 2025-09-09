Peña folclórica a beneficio de la Biblioteca Popular "Rafael Obligado"

El próximo, la comunidad de San Pedro tendrá la oportunidad de disfrutar de una noche de música folclórica con un fin solidario. Se llevará a cabo una, una institución fundamental para la cultura local.

El evento, denominado "Peña por la Biblio", contará con la participación de destacados artistas de la región que se presentarán de manera desinteresada. El espectáculo contará con la presencia de Carolina Márquez, Leandro Flores & su Conjunto y Diego Pereyra, quienes ofrecerán un repertorio variado para el deleite del público.

La jornada comenzará a las 20:30 horas en las instalaciones de la biblioteca, ubicada en San Pedro, Buenos Aires. La entrada será un espectáculo al sobre, lo que significa que cada asistente podrá colaborar con la causa a voluntad.