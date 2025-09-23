El Rincón de los Gauchos celebrará su 40° aniversario con jineteada, desfile y premios millonarios

  San Pedro será sede el domingo 28 de septiembre de uno de los encuentros tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires, con motivo del 40° aniversario del Rincón de los Gauchos. La jornada, auspiciada por la Municipalidad de San Pedro, incluirá desde las 10 la concentración de paisanos en el campo de fiesta y el posterior desfile por las calles céntricas. El acto central se realizará en Mitre y 3 de Febrero, con la actuación del ballet folclórico “Florcita de Cedrón”.

Operativo para tramitar DNI en distintas localidades de San Pedro

 


La Municipalidad de San Pedro, en colaboración con el Registro Provincial de las Personas, anunció un nuevo operativo para facilitar la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI) en varias localidades del partido. La iniciativa, que busca acercar los servicios de documentación a los vecinos, se desarrollará entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre.

El cronograma del operativo es el siguiente:

  • Lunes 6 de octubre: Gobernador Castro, de 10 a 15 horas, en la intersección de Ernesto Alves y Sarmiento.

  • Martes 7 de octubre: Río Tala, de 10 a 15 horas, en Lucas Schallibaung 260.

  • Miércoles 8 de octubre: Los Cazadores, de 10 a 15 horas, en Callejón Rossito S/N.

  • Jueves 9 de octubre: El operativo se dividirá en dos localidades. De 10 a 13 horas en Santa Lucía (Belgrano 351) y de 13:45 a 15 horas en Pueblo Doyle (Islas Malvinas y Cristóbal Doyle).

Este dispositivo permitirá a los residentes de estas zonas realizar trámites de DNI de manera ágil y sin necesidad de trasladarse a la cabecera del partido. La jornada se enmarca en las políticas de acercamiento de servicios públicos que impulsa el municipio.