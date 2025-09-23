Operativo para tramitar DNI en distintas localidades de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro, en colaboración con el Registro Provincial de las Personas, anunció un nuevo operativo para facilitar la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI) en varias localidades del partido. La iniciativa, que busca acercar los servicios de documentación a los vecinos, se desarrollará entre el lunes 6 y el jueves 9 de octubre.

El cronograma del operativo es el siguiente:

Lunes 6 de octubre: Gobernador Castro, de 10 a 15 horas, en la intersección de Ernesto Alves y Sarmiento.

Martes 7 de octubre: Río Tala, de 10 a 15 horas, en Lucas Schallibaung 260.

Miércoles 8 de octubre: Los Cazadores, de 10 a 15 horas, en Callejón Rossito S/N.

Jueves 9 de octubre: El operativo se dividirá en dos localidades. De 10 a 13 horas en Santa Lucía (Belgrano 351) y de 13:45 a 15 horas en Pueblo Doyle (Islas Malvinas y Cristóbal Doyle).

Este dispositivo permitirá a los residentes de estas zonas realizar trámites de DNI de manera ágil y sin necesidad de trasladarse a la cabecera del partido. La jornada se enmarca en las políticas de acercamiento de servicios públicos que impulsa el municipio.