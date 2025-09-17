Operativo de castración en Vuelta de Obligado

El Departamento Canino de la Secretaría de Salud, llevó a cabo un operativo de castración de mascotas en la localidad de Vuelta de Obligado los días 3 y 4 de septiembre.

Durante la jornada se realizaron 26 intervenciones en total, con una alta participación de los vecinos que acercaron a sus animales para formar parte de la campaña. El operativo busca promover el cuidado de la salud animal y contribuir al control de la población.

El Departamento Canino destacó la "muy buena respuesta de los vecinos" y agradeció el acompañamiento de la comunidad y la Subdelegación Municipal para la organización y el desarrollo de esta actividad.