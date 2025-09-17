Operativo de castración en Vuelta de Obligado

Representantes de San Pedro participaron en las competencias regionales de los Juegos Bonaerenses 2025 en la categoría de adultos mayores, con el acompañamiento de la Dirección de Adultos Mayores del municipio. La delegación local compitió en diferentes disciplinas a lo largo de la semana. En la ciudad de Colón, los adultos mayores de San Pedro mostraron su entusiasmo y compromiso en las pruebas de coreografía pop y tejo .
El Departamento Canino de la Secretaría de Salud, llevó a cabo un operativo de castración de mascotas en la localidad de Vuelta de Obligado los días 3 y 4 de septiembre.
Durante la jornada se realizaron 26 intervenciones en total, con una alta participación de los vecinos que acercaron a sus animales para formar parte de la campaña. El operativo busca promover el cuidado de la salud animal y contribuir al control de la población.
El Departamento Canino destacó la "muy buena respuesta de los vecinos" y agradeció el acompañamiento de la comunidad y la Subdelegación Municipal para la organización y el desarrollo de esta actividad.
