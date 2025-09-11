Operativo contra el narcomenudeo: secuestran cocaína y un arma de fuego en dos allanamientos

Dos allanamientos simultáneos realizados ayer en la ciudad de San Pedro permitieron desbaratar un punto de venta de drogas y secuestrar cocaína valuada en más de 2 millones de pesos. La investigación, a cargo de la UFI N° 7 local, culminó con la detención de un hombre sindicado como el principal investigado y la notificación a su pareja por tenencia ilegal de arma de fuego.

El operativo, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, se concretó luego de varios meses de trabajo de campo. La fiscala a cargo, Viviana Del Valle Viviani, junto al juez de Garantías Ricardo Pratti, autorizaron las diligencias tras recabar pruebas que apuntaban a la comercialización de estupefacientes.

La pesquisa se inició con una serie de tareas encubiertas, seguimientos, vigilancias y el análisis de más de un millar de audios y conversaciones de WhatsApp, que señalaban a un hombre de apellido Ramírez como el responsable de la venta de drogas al menudeo en su domicilio.

Las tareas de inteligencia revelaron que el investigado ocultaba parte de la droga en la vivienda de su pareja, a pocas cuadras de su casa. Por este motivo, se solicitaron y ejecutaron dos órdenes de allanamiento.

En el allanamiento realizado en Avenida 11 de Septiembre al 1350, se secuestró una importante cantidad de cocaína lista para ser fraccionada y para la venta, valuada en más de 2 millones de pesos. Además, se incautaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

Simultáneamente, en una vivienda de calle Dávila al 700, donde reside la pareja del principal sospechoso, se secuestró una escopeta recortada calibre 14, dinero en efectivo y un celular. En ese lugar, la mujer fue notificada de la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

A raíz de los hallazgos, la fiscala Viviani ordenó la detención del principal investigado bajo el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia.