Ocho motocicletas retenidas en un operativo de control vehicular

La Secretaría de Seguridad del Municipio de San Pedro, a través de su, llevó a cabo un operativo de control vehicular en conjunto con ely la

Como resultado de las tareas de fiscalización, las fuerzas de seguridad retuvieron ocho motocicletas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito. Dos de los vehículos secuestrados fueron inmovilizados específicamente por circular con caño de escape deficiente.

Todas las motocicletas retenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Faltas local, que será la autoridad encargada de determinar las sanciones correspondientes.