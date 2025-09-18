Nuevos reclamos por el estado del acceso a La Tosquera (Video)

Integrantes de la comunidad educativa del barrio La Tosquera plantearon nuevamente su preocupación por el estado del acceso con las recientes lluvias.

"Con el ingreso de docentes a las escuela, había una cola de autos haciendo rally para entrar al barrio.

Lo más triste es que al deteriorado camino, la seguidilla de autos de quienes no vivimos acá, lo seguimos rompiendo y queda en peores condiciones para las y los vecinos" expresó Poli Rosales, referente del MTE y parte del espacio La Colmenita.

El reclamo "ya es una figurita repetida, pero no nos tenemos que acostumbrar nunca" agregó Rosales, quien pidió: "Dios ilumine a los decisores políticos para darle una solución definitiva en algún momento y que los días de lluvia no sean una muralla de exclusión para toda una comunidad ni un riesgo de rotura de autos para quienes vienen a trabajar".

El acceso estaba formaba parte de las obras y mejoras que habían comenzado a instrumentarse desde el Sistema de Integración Sociourbano, y que fueron paralizadas por el actual gobierno nacional.