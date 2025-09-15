Pidieron 12 años de prisión para el ex Fiscal Patricio Serjal

  El ex jefe de la Fiscalía Regional de Rosario, el sampedrino  Patricio Serjal , comenzó este lunes a ser juzgado en un proceso oral y público en el que está acusado de haber brindado “cobertura judicial” al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti , a cambio de pagos en dólares. En la primera audiencia, los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato acusaron a Serjal como organizador y a su colaborador Nelson Ugolini como miembro de una asociación ilícita. Según la acusación, ambos se beneficiaron con sobornos para garantizar impunidad a Peiti en sus actividades ilegales. En la misma causa está imputado el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri , señalado también como organizador de la estructura criminal, aunque aún no fue llevado a juicio. La investigación se inició en 2020 y derivó en condenas abreviadas para el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad –considerado cómplice de la cobertura judicial– y el propio Peiti, quien...

Nuevo portal de la VTV para agilizar trámites y con un sistema para denunciar sitios falsos

 


El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, lanzó una nueva plataforma web para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El sitio, más ágil y seguro, busca agilizar los trámites para los automovilistas y combatir las estafas con un sistema de denuncias.

La nueva web, disponible en vtv.gba.gob.ar, permite a los usuarios sacar turnos online, consultar el historial de verificaciones y vencimientos, y acceder a un mapa interactivo con las plantas habilitadas. Además, incorpora un servicio de atención personalizada para resolver consultas y gestiones de manera más eficiente.

Uno de los principales objetivos de la actualización es frenar las estafas con páginas y perfiles falsos que ofrecen verificaciones ilegales. Según informaron desde la cartera de Transporte, ya se denunciaron ante la Justicia más de 220 sitios fraudulentos que operaban en redes sociales como Facebook Marketplace. La nueva plataforma oficial incluye una sección específica para que los usuarios puedan denunciar este tipo de estafas de forma anónima.

"La modernización del sitio es un paso más en el camino de un Estado más transparente y cercano, que pone la tecnología al servicio de las personas", señalaron desde el Ministerio. La iniciativa busca reducir los tiempos de gestión, dar mayor previsibilidad a los automovilistas y fortalecer la seguridad vial garantizando que las verificaciones se realicen únicamente en plantas autorizadas.