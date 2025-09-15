Nuevo portal de la VTV para agilizar trámites y con un sistema para denunciar sitios falsos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, lanzó una nueva plataforma web para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El sitio, más ágil y seguro, busca agilizar los trámites para los automovilistas y combatir las estafas con un sistema de denuncias.

La nueva web, disponible en vtv.gba.gob.ar, permite a los usuarios sacar turnos online, consultar el historial de verificaciones y vencimientos, y acceder a un mapa interactivo con las plantas habilitadas. Además, incorpora un servicio de atención personalizada para resolver consultas y gestiones de manera más eficiente.

Uno de los principales objetivos de la actualización es frenar las estafas con páginas y perfiles falsos que ofrecen verificaciones ilegales. Según informaron desde la cartera de Transporte, ya se denunciaron ante la Justicia más de 220 sitios fraudulentos que operaban en redes sociales como Facebook Marketplace. La nueva plataforma oficial incluye una sección específica para que los usuarios puedan denunciar este tipo de estafas de forma anónima.

"La modernización del sitio es un paso más en el camino de un Estado más transparente y cercano, que pone la tecnología al servicio de las personas", señalaron desde el Ministerio. La iniciativa busca reducir los tiempos de gestión, dar mayor previsibilidad a los automovilistas y fortalecer la seguridad vial garantizando que las verificaciones se realicen únicamente en plantas autorizadas.