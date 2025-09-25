Nuevo espacio terapéutico gratuito para abordar el juego y las apuestas problemáticas

Personal policial de San Pedro detuvo en la vía pública a Juan Martín Roldán, de 40 años , sobre quien pesaba una orden de detención para que cumpla una condena de ocho años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado . La detención se concretó este miércoles por la tarde en la zona de calle Ayacucho al 1500 . Roldán fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás por abusar de manera reiterada de una menor, que en 2017 era nieta de su pareja y tenía 10 años al momento de los hechos.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud, puso en funcionamiento un nuevo espacio terapéutico destinado a asistir a personas con problemáticas vinculadas al juego y las apuestas.
Las reuniones son de acceso gratuito y están diseñadas para brindar contención y herramientas tanto a quienes atraviesan estas situaciones como a sus familiares. La iniciativa busca ser un punto de apoyo esencial, partiendo de la premisa de que "el juego problemático tiene salida y pedir ayuda es el primer paso".
El espacio de encuentro funciona todos los martes en las instalaciones ubicadas en Ituzaingó 979.
Para obtener más información o realizar la inscripción, los interesados deben dirigirse a las oficinas de la Dirección de Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud del municipio.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones