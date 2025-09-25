Nuevo espacio terapéutico gratuito para abordar el juego y las apuestas problemáticas

La Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud, puso en funcionamiento undestinado a asistir a personas con problemáticas vinculadas al

Las reuniones son de acceso gratuito y están diseñadas para brindar contención y herramientas tanto a quienes atraviesan estas situaciones como a sus familiares. La iniciativa busca ser un punto de apoyo esencial, partiendo de la premisa de que "el juego problemático tiene salida y pedir ayuda es el primer paso".

El espacio de encuentro funciona todos los martes en las instalaciones ubicadas en Ituzaingó 979.

Para obtener más información o realizar la inscripción, los interesados deben dirigirse a las oficinas de la Dirección de Salud Mental, dependiente de la Secretaría de Salud del municipio.