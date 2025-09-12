La Provincia de Buenos Aires amplía la vacunación voluntaria contra el dengue a toda la población de entre 15 y 59 años

  El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció una nueva etapa en su campaña de inmunización contra el dengue, ampliando la vacunación a todas las personas de entre 15 y 59 años, vivan o no en municipios considerados de riesgo, y hayan transitado la enfermedad o no. La medida comenzará a regir a partir de este lunes. La puesta en marcha de esta segunda etapa del "Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue" es posible gracias a una inversión del Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis de la vacuna.

Nueva edición de Mercados Bonaerenses este sábado

 


El programa Mercados Bonaerenses, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, tendrá una nueva edición este sábado 13 de septiembre en San Pedro. La jornada se desarrollará en la Plaza Constitución, ubicada entre Hipólito Yrigoyen, Pellegrini y Mitre, desde las 9 hasta las 15 horas.

La iniciativa, coordinada localmente por la Secretaría de Producción, Industria y Comercio de la Municipalidad, busca acercar a los vecinos productos frescos y de calidad a precios accesibles.

En esta ocasión, el evento contará con la presencia del Camión de Pescados y el Camión de Pastas y Lácteos, ofreciendo una amplia variedad de productos directo del productor al consumidor.

Los productores locales interesados en participar en futuras ediciones del programa pueden inscribirse a través del formulario disponible en el enlace: https://bit.ly/3Lyx0O6.

Para cualquier consulta, la Secretaría de Producción, Industria y Comercio habilitó el contacto por WhatsApp al número 3329 648530, con atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas.