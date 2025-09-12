Nueva edición de Mercados Bonaerenses este sábado

La Provincia de Buenos Aires amplía la vacunación voluntaria contra el dengue a toda la población de entre 15 y 59 años
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció una nueva etapa en su campaña de inmunización contra el dengue, ampliando la vacunación a todas las personas de entre 15 y 59 años, vivan o no en municipios considerados de riesgo, y hayan transitado la enfermedad o no. La medida comenzará a regir a partir de este lunes. La puesta en marcha de esta segunda etapa del "Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue" es posible gracias a una inversión del Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis de la vacuna.