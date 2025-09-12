Nueva edición de Mercados Bonaerenses este sábado

El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, tendrá una nueva edición este sábado 13 de septiembre en San Pedro. La jornada se desarrollará en la, ubicada entre Hipólito Yrigoyen, Pellegrini y Mitre, desde las 9 hasta las 15 horas.

La iniciativa, coordinada localmente por la Secretaría de Producción, Industria y Comercio de la Municipalidad, busca acercar a los vecinos productos frescos y de calidad a precios accesibles.

En esta ocasión, el evento contará con la presencia del Camión de Pescados y el Camión de Pastas y Lácteos, ofreciendo una amplia variedad de productos directo del productor al consumidor.

Los productores locales interesados en participar en futuras ediciones del programa pueden inscribirse a través del formulario disponible en el enlace: https://bit.ly/3Lyx0O6 .

Para cualquier consulta, la Secretaría de Producción, Industria y Comercio habilitó el contacto por WhatsApp al número 3329 648530, con atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas.