Charla sobre adicciones y prevención del suicidio en el CIC

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad organizó la charla informativa “Adicciones vs Vida”, que abordará temáticas relacionadas con las conductas autodestructivas y la prevención del suicidio. La actividad, que es abierta y gratuita, se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), ubicado en la intersección de las calles Casella y Hermano Indio.

Muestra, talleres y clases gratuitas en homenaje a Borges en la Biblioteca Popular

 


La Biblioteca Popular "Rafael Obligado" llevará a cabo este martes una serie de actividades gratuitas en homenaje a Jorge Luis Borges. 

La jornada se enmarca en el Día de las Bibliotecas Populares, que se celebra en conmemoración de la creación de la CONABIP. 

La jornada, que invita a las bibliotecas de todo el país a conmemorar la figura del autor de "El Aleph", incluirá una muestra, un taller de literatura y una clase de ilustración.

Desde las 11:00 hasta las 19:00, el público podrá recorrer la muestra "Borges en la biblioteca", una recopilación de fotos y recortes periodísticos que documentan la visita de Borges a la institución durante su centenario. También se exhibirá una reseña de su breve paso por la ciudad una década después, en esa ocasión invitado por el Municipio.

A las 16:00, la profesora de Lengua y Literatura Analía Roldán dictará un taller de Literatura Creativa, una clase abierta al público que se centrará en la obra y los tópicos de Borges.

Para cerrar la jornada, a las 17:30, el ilustrador Zeque Bracco ofrecerá una clase para desarrollar la creatividad a través del dibujo, el collage y diferentes técnicas para la creación de fanzines. Ambas propuestas son de acceso libre y gratuito.