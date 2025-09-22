Muestra, talleres y clases gratuitas en homenaje a Borges en la Biblioteca Popular

La Biblioteca Popular "Rafael Obligado" llevará a cabo este martes una serie de actividades gratuitas en homenaje a Jorge Luis Borges.

La jornada se enmarca en el Día de las Bibliotecas Populares, que se celebra en conmemoración de la creación de la CONABIP.

La jornada, que invita a las bibliotecas de todo el país a conmemorar la figura del autor de "El Aleph", incluirá una muestra, un taller de literatura y una clase de ilustración.

Desde las 11:00 hasta las 19:00, el público podrá recorrer la muestra "Borges en la biblioteca", una recopilación de fotos y recortes periodísticos que documentan la visita de Borges a la institución durante su centenario. También se exhibirá una reseña de su breve paso por la ciudad una década después, en esa ocasión invitado por el Municipio.

A las 16:00, la profesora de Lengua y Literatura Analía Roldán dictará un taller de Literatura Creativa, una clase abierta al público que se centrará en la obra y los tópicos de Borges.

Para cerrar la jornada, a las 17:30, el ilustrador Zeque Bracco ofrecerá una clase para desarrollar la creatividad a través del dibujo, el collage y diferentes técnicas para la creación de fanzines. Ambas propuestas son de acceso libre y gratuito.